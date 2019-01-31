Новые здания музея Пушкина оборудуют новейшими техническими средствами безопасности

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина систематически проверяет свои системы безопасности, а новые здания оборудует новейшими техническими средствами, сообщила директор музея Марина Лошак.

"Надо проверять чаще, чтобы не было инцидентов. Мы сами себя проверяем всегда, очень часто. Теперь будет проверка извне. Хотя тяжело это делать в старом музее - потому что его физические возможности не позволяют это сделать так, как мы это сделаем в новом. Где-то будут другие инструменты, очень современные, которые ещё ярче дают картинку. Но в целом это системная работа", - сказала Лошак, отвечая на вопрос "Интерфакса" после открытия выставки "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники".

Директор сообщила, что в новых зданиях музея будут самые современные системы безопасности. "Мы делаем все устройства, чтобы поставить самое новое оборудование. К моменту открытия здания должны оснащаться самыми современными техническими видами охраны", - пояснила она.

Как отметила Лошак, некоторое время назад музей принял решение оборудовать картины специальным американским стеклом.

По словам директора, ведётся систематическая работа со смотрителями, которые оснащены специальными рациями, связанными сигналом с охраной; в случае инцидента это позволяет мгновенно блокировать двери. Кроме того, чтобы вынести какие-то вещи из музея, необходимо получить специальное разрешение, в том числе и сотрудникам ГМИИ.

"Мы работаем с мировыми институциями, которые очень строги. В каждом контракте обговариваются все детали. Мы не можем повесить ни одну вещь без присутствия хранителя и реставратора - должно быть понимание как вещь висит, охраняется, закрыта или не закрыта, есть ли сигнал, как она закреплена", - добавила Лошак.

Ранее сообщалось, что министр культуры Владимир Мединский поручил провести комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и других музеев после похищения картины Архипа Куинджи. В Третьяковке проверка системы безопасности пройдет в течение двух недель.

Похищение Куинджи

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером, 27 января. Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.