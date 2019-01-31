В музее им.Пушкина откроется выставка картин из неаполитанского Каподимонте

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Выставка картин из итальянского музея Каподимонте в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина познакомит публику с разными направлениями караваджизма в преддверии масштабного проекта 2020 года в ГМИИ.

Смотр носит название "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники", он расположился в Главном здании ГМИИ.

"Выставка расскажет об одном из самых важных периодов итальянского искусства. Мы получили замечательные вещи. Выставку расцениваем как увертюру к будущему проекту. Летом 2020 года продемонстрируем большую выставку об истории музея Каподимонте, великом собрании, вобравшем в себя коллекцию Фарнезе", - сказала на открытии смотра в четверг директор ГМИИ Марина Лошак.

С итальянской стороны из музея Каподимонте представлено три работы первой половины XVII века. Центральная из них - произведение "Юдифь и Олоферн" Артемизии Джентилески, чей отец, Орацио Джентилески, был известным мастером-караваджистом.

Также в экспозицию вошли "Ангел с игральными костями и туникой Христа" Симона Вуэ и "Святая Агата" Франческо Гварино.

Дополняют экспозицию работы художников того же периода, что и Джентилески, из того же региона, работавшие в аналогичном стиле из коллекции ГМИИ - Гвидо Рени, Гверчино, Симоне Кантарини.

Что касается выставочного проекта 2020 года, то на время ремонта Каподимонте из Неаполя в ГМИИ привезут его фонды. Основную часть составят фонды неаполитанской живописи XVII века.

Выставка "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники" в Главном здании ГМИИ будет работать для широкой публики с 1 февраля по 21 апреля.