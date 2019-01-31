Украденная картина Куинджи все-таки вернется на выставку в Третьяковку

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Состояние похищенной картины Архипа Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию, так что она все-таки вернется в Третьяковку.

"По мнению экспертов Русского музея, ГТГ (Третьяковской галереи - ИФ) и ГОСНИИР (Государственного научно-исследовательского института реставрации - ИФ), состояние картины "Ай-Петри" Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло. Обсудили с Гусевым (Владимир Гусев, директор Русского музея - ИФ): картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания с 1 по 17 февраля", - написал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов в твиттере.

В понедельник гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова завила, что найденное после кражи полотно Куинджи на проходящую в московской галерее выставку художника уже не вернется. По ее словам, есть договоренность с Русским музеем, откуда это полотно привезли на выставку, что "эта картина выставлена опять не будет".

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером, 27 января. Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

В Минкультуры "Интерфаксу" сообщили, что у найденной картины есть незначительные повреждения - потертости, они будут устраняться специалистами. В подлинности найденной картины в ведомстве не сомневаются.

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

Также это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.