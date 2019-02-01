Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России повышает ставки по рублевым вкладам на 0,15-0,6 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка.

Согласно информации на сайте банка, теперь по вкладу "Пополняй" максимальная ставка - 5,3% годовых, по вкладу "Сохраняй" - 5,15%, для пенсионерам по обоим вариантам - до 5,75%.

Также Сбербанк запустил новый промо-вклад "Лови выгоду", который можно открыть до 31 марта по максимальной ставке до 7,65%.

Сбербанк в последний раз повышал ставки по базовой линейке вкладов 22 октября 2018 года. Также в ноябре в рамках акции в течение двух дней можно было открыть депозит со ставкой до 7,5%.

Также о повышении ставок по рублевым вкладам в среднем на 0,2 п.п. в пятницу объявил Альфа-банк, максимальная ставка достигла 8,26%.