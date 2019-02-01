ФАС внепланово проверит Росконцерт за проведение закупок без конкурсов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Столичному управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) дано поручение о внеплановой проверке Росконцерта в связи с выявленными нарушениями в деятельности учреждения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"На основании информации Генеральной прокуратуры РФ ФАС России дано поручение московскому управлению ФАС о проведении внеплановой проверки деятельности учреждения. Устранение нарушений контролируется Генеральной прокуратурой", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там пояснили, что в ходе проверки Росконцерта "выявлены факты уклонения от конкурентных способов выбора контрагентов по государственным контрактам".

"Кроме того, ведомство не размещало необходимую информацию в Единой информационной системе в сфере закупок, привлекало организации к выполнению работ и оказанию услуг до заключения контрактов", - добавили в Генпрокуратуре.

"По итогам проверки генеральному директору ФГБУК "Росконцерт" внесено представление, министру культуры РФ и руководителю Федеральной антимонопольной службы направлены информации о выявленных нарушениях закона", - отметили в надзорном в ведомстве.

Согласно результатам плановой проверки, которую проводила Генпрокуратура, Росконцерт, вопреки установленному принципу обеспечения конкуренции, в 2017-2018 годах осуществлял закупки в основном без проведения торгов. При этом почти треть договоров стоимостью более 180 млн рублей заключена с единственным поставщиком в отсутствие законных оснований.

"Без учета требований федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвержденное Минкульуры России положение о закупках учреждения за счет внебюджетных средств содержало открытый перечень случаев заключения договоров с единственным поставщиком. Следствием данного нарушения явилось заключение всех договоров данной категории на бесконкурсной основе", - рассказали в Генпрокуратуре.

"За допущенные нарушения работник контрактной службы учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности", - заключили в ведомстве.