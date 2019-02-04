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НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года

В Минтруде заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 года

НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года
Фото: ТАСС/Интерпресс

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россияне, попавшие под повышение пенсионного возраста, будут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам, пишет в понедельник газета "Известия со ссылкой на письмо на Минтруда в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Отмечается, что граждане, которые заключили договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, начнут получать выплаты на старых условиях - 55 лет для женщин, 60 - для мужчин. В Минтруде заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.

"Мы считаем, что и работник, и работодатель должны сами определять, когда должен наступать пенсионный возраст в системе НПО", - сказал президент НАПФ Константин Угрюмов.

Минтруд, по данным "Известий", уже запросил позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка России, чтобы оценить социально-экономические последствия подобных мер. В ЦБ изданию сказали, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти и не прокомментировали инициативу зафиксировать старый возраст для соглашений, заключенных после 1 января.

Негосударственную пенсию получали 1,5 млн российских граждан, НПФ перечислили им 45,8 млрд рублей, согласно данным ЦБ на III квартал 2018 года. За девять месяцев это в среднем 30 тысяч рублей на одного застрахованного, или 3,3 тысячи рублей в месяц, сообщают "Известия".

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Теги: НПФ, Минтруд, ЦБ
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