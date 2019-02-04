На Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта, сообщил завотделом по взаимодействию со СМИ ЦИК Константин Хивренко.

По состоянию на вечер воскресенья в комиссию были получены 83 заявления, из которых 28 были одобрены, 22 не приняты по разным причинам, еще 33 - на то время находились на рассмотрении.

Одной из частых причин отказа стал отказ вносить предусмотренный законом денежный залог в размере 2,5 млн гривен (более 90 тысяч долларов - ИФ). Согласно закону, залог подлежит возврату лишь в случае победы в выборах или допуска во второй тур.

Комиссия продолжит рассматривать заявления до 8 февраля включительно, а окончательный список должен быть обнародован не позднее 9 февраля

Комиссия начала прием заявок потенциальных кандидатов с 31 декабря 2018 года.