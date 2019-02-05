Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру в связи с заражением курсантов эхинококкозом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой поступили обращения от родителей ульяновских суворовцев, которые обеспокоены здоровьем своих детей, сообщается на странице института омбудсмена в фейсбуке во вторник.

"Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области с просьбой провести проверку по факту массового заражения воспитанников Ульяновского суворовского училища паразитарной болезнью эхинококкоз", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.

В Минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников. Медики отмечали, что ни у одного из обследованных курсантов нет признаков осложнения.

По информации специалистов, эпидемиологическое расследование будет длительным - будут изучаться не только работа кухни, но и факторы внешней среды. Минобороны РФ сообщало, что источник заражения вычисляется, угрозы распространения заболевания нет.

Военная прокуратура Ульяновского гарнизона подключилась к расследованию причин заболевания воспитанников.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.