Глава Института паразитологии назвал вероятный источник заражения в ульяновском училище

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев рекомендует пролечить всех контактировавших с источником заражения учащихся Ульяновского суворовского училища, поскольку анализ на эхинококкоз не является абсолютно достоверным.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь (гельминтоз), характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

"Я не могу говорить о рекомендациях, поскольку я не лечащий врач учащихся, не видел их, у меня нет информации о заражении. Но мое личное суждение - после выяснения источника заражения может рассматриваться вариант лечения всех учащихся, для кого был определен риск заражения", - сказал Лукашев "Интерфаксу".

Он пояснил, что "лабораторные исследования, подтверждающие эхинококкоз, достоверны не в 100% случаев, поскольку паразиты, в том числе эхинококк, подавляют иммунную систему, и на них не всегда идет адекватный иммунный ответ" - а именно это оценивает тест.

Отвечая на вопрос, как могли заразиться учащиеся, Лукашев сказал, что "через воду и пищу эхинококкоз практически не передается, намного вероятнее, что заражение пошло от собаки".

Он отметил, что эхинококкоз - "довольно опасная болезнь, некоторые источники даже называют его "биологический рак".

По словам ученого, у кого-то болезнь протекает в легкой форме, можно заразиться и не заметить этого, но в случае развития болезни по неблагоприятному сценарию "это может быть очень опасно, вызывать тяжелые поражения в органах, в том числе и в мозге, иногда требует многократных операций, человек может остаться инвалидом".

"Но когда выявлено на ранних стадиях, когда проводилось лечение, у большинства возможно излечение, стабилизация, у кого появились кисты - останутся, но они будут мертвые. Курс лечения занимает около месяца, но наблюдать таких больных потом нужно много лет", - сказал Лукашев.

Ранее сообщалось, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз. По данным Минздрава Ульяновской области, диагноз подтвержден у 26 курсантов.