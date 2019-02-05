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Что произошло за день: вторник, 5 февраля

Звонки о минированиях, нормативы ручной клади по версии "Победы" и слухи о зональной тарификации в московском метро

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сигналы о минировании весь день поступали в учреждения Москвы и некоторых регионов. В столице были эвакуированы 50 тысяч человек, поступило более 200 звонков и электронных писем о заложенных взрывных устройствах. Пока ни один из сигналов не подтвердился.

- Кроме того, мужчина пришел в храм Илии Пророка в Москве и пригрозил взорвать его. Злоумышленника вывели из храма охранники, и его задержала полиция.

- Метро Москвы заявило, что не будет вводить зональные тарифы на проезд. Ранее РБК сообщил, что планируется ввести новую билетную систему, предполагающую возможность оплаты проезда по тарифным зонам. В подземке уточнили, что речь идет о новой единой системе оплаты с возможностью считывания зональных билетов электричек.

- "Победа" после тяжбы с Минтрансом изменила правила провоза ручной клади. Теперь перевозчик разрешает взять в салон самолета ручную кладь весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также дамскую сумку или рюкзак габаритами 36х30х23см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5см и некоторые другие предметы.

- СКР опроверг слухи о личном знакомстве Александра Бастрыкина с семьей Арашуковых. Ранее СМИ сообщали, что глава ведомства якобы отдыхал в гостях у семьи скандального сенатора. В СКР отметили, что единственная встреча Бастрыкина с Рауфом Арашуковым состоялась в Совете Федерации при задержании последнего.

- Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова. Глава правительства также поручил Минэкономразвития активнее курировать функции этого ведомства.

- СКР возбудил дело по факту массового заражения ульяновских суворовцев паразитарным эхинококкозом. Отрабатываются все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования во время полевого выхода. В свою очередь детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор.

- Ученые выяснили, что Северный магнитный полюс большими темпами смещается к Сибири. Северный магнитный полюс - условная точка, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, именно на него указывает стрелка компаса. В 2017 году он пересек линию перемены даты и постепенно уходил из канадской Арктики, смещаясь к Сибири.

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