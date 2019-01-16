ФАС не получала жалоб на необоснованный рост цен на фоне повышения НДС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готова разобраться в случаях необоснованного завышения цен на товары на фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость с 1 января, но в ведомство таких жалоб пока не поступало.

"Материалы, которые будут направлены Минэкономразвития в Федеральную антимонопольную службу, будут рассмотрены ведомством в установленные сроки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора, отметив, что на данный момент таких материалов пока не поступало.

"Кроме того, в случае поступления в ведомство обращений с просьбой проверить цены на товары, рост которых связан с увеличением НДС до 20%, они также будут рассмотрены", - подчеркнул представитель службы.

Ранее на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин заявил, что ФАС следует эффективно выполнять обязанности по контролю за ростом цен.

"Что касается цен, то и Федеральная антимонопольная служба должна эффективно выполнять свою роль и свою функцию", - сказал Путин, обратив также внимание на ситуацию с инфляцией экономического блока правительства в целом, а также Центрального банка.

"Хочу обратить внимание и Антона Германовича (Силуанова, первого вице-премьера, главы Минфина - ИФ), председателя Центрального банка на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели", - сказал Путин.

Он добавил, что за плановыми показателями "надо следить".

Ранее в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ФАС предстоит разобраться с ростом цен на те группы товаров, на которые повышение ставки НДС не распространялось в связи с льготным режимом.

Минэкономразвития рассчитывает, что после того, как ФАС предпримет необходимые действия, цены на эти группы товаров перестанут расти.

"Если мы посмотрим те товары, которые подорожали за последний год сильнее, можно выделить сахар, который подорожал практически на треть, яйца очень выросли в цене, то есть продукты питания, которые ты покупаешь каждый день в магазине, выросли очень серьезно", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Вместе с тем он обратил внимание, что "на эти товары НДС не вырос, он остался в 10% - на том уровне, на котором он и был".