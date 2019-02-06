Больше половины россиян оказались довольны ситуацией с утилизацией мусора

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ в целом удовлетворены тем, как вывозится и утилизируется бытовой мусор, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно социсследованию, положительную оценку ситуации дали 58% участников опроса. Недовольны положением дел 38% респондентов, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, о "мусорной реформе" проинформированы 74% россиян, при этом высокий уровень осведомленности продемонстрировал каждый четвертый участник опроса (24% респондентов).

27% опрошенных считают, что "мусорная реформа" состоит, в первую очередь, в развитии систем сортировки мусора, а каждый пятый (19%) полагает, что главная составляющая - повышение тарифов. 7% респондентов убеждены, что основным моментом реформы является создание "Единого регионального оператора".

Каждый пятый россиянин (22%) наиболее острой экологической проблемой называет загрязнение воздуха, а 16% респондентов - мусорные свалки.

По мнению каждого десятого опрошенного (11%), самой острой экологической проблемой является несвоевременный вывоз мусора, отмечают социологи.

В свою очередь, 21% респондентов считают, что первоочередных экологических проблем в стране в настоящее время нет, сообщили в ВЦИОМ.