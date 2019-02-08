В Сочи выложили тротуар из переработанных пластиковых бутылок

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пешеходную дорожку из плитки, полученной в процессе переработки пластиковых бутылок и песка, выложили в центре Сочи.

Это первый образец тротуара из вторсырья в городе, сообщил агентству "Интерфакс" коммерческий руководитель компании по производству полимерпесчаных стройматериалов Кирилл Парамонов.

"Из пластика мы сделали полимерпесчаную плитку, которая прочнее бетона и не боится ни сырости, ни высоких температур. А еще не скользит, хорошо моется и не теряет свой яркий цвет", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, сочинцы принимают активное участие в процессе раздельного сбора мусора.

"В Сочи на мусорных площадках установили 850 контейнеров для сбора картона, стекла, металла, дерева и пластика. Отходы сортируют по фракциям, брикетируют и отправляют переработчикам", - отметил Парамонов.

Директор компании по сбору вторсырья Андрей Коробкин рассказал, что за полгода реализации проекта по раздельному сбору отходов в Сочи удалось собрать 4,5 тыс. тонн пластика и картона, порядка 25 кубометров дерева. Этой работой на курорте занимаются 12 компаний.