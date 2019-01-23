Беглов демонстративно покинул Заксобрание Петербурга после критики со стороны оппозиции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду демонстративно покинул зал заседаний Законодательного собрания после того, как оппозиция раскритиковала предложенные им кандидатуры на должности вице-губернаторов.

"Мы продолжаем кадровое обновление правительства Санкт-Петербурга, создаем новую управленческую команду. Команда - это мои ближайшие соратники, единомышленники. Они здесь родились, они здесь учились", - подчеркнул Беглов, представляя своих кандидатов.

"Уважаемые депутаты, нам предстоит большая совместная работа. Петербуржцы ждут от нас решительных действий. Нам нужен прорыв по всем сферам социально-экономического развития нашего города", - добавил градоначальник.

В ходе обсуждения предложенных кандидатур депутат от "Партии роста" Максим Резник заявил, что не поддерживает ни Беглова, ни предложенных им выдвиженцев.

"Петербург - это очень свободолюбивый город, город, в котором всегда было больше демократии и свободы, чем в России в целом", - сказал он.

Когда Резник говорил, Беглов демонстративно покинул зал заседаний, не дожидаясь согласования кандидатов в вице-губернаторы.

На прошлой неделе Беглов освободил от должности четверых вице-губернаторов. По собственному желанию уволены вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Александр Говорунов и вице-губернатор Михаил Кучерявый. Освобожденные от должности вице-губернаторы Константин Серов и Сергей Мовчан назначены советниками губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее врио губернатора принял отставку Игоря Албина и Михаила Мокрецова.