Парламент Петербурга утвердил шесть новых вице-губернаторов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду утвердило кандидатуры шести вице-губернаторов, предложенных врио губернатора Александром Бегловым.

Беглов лично представил кандидатов, однако не дождался голосования. На словах депутата "Партии роста" Максима Резника о том, что он не считает Беглова подходящим градоначальником для Петербурга и не поддержит ни одного из предложенных вице-губернаторов, врио губернатора молча покинул зал заседаний. Обсуждение кандидатов прошло без его участия.

Эдуард Батанов был предложен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта. Кандидатуру Батанова поддержал 41 депутат, пятеро проголосовали против.

Евгения Елина предлагалось назначить на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования. Его поддержали 42 депутата, один воздержался, трое проголосовали против.

Владимира Княгинина предложено назначить на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов профессионального образования и научной политики. Депутаты не стали задавать вопросов Княгинину, однако Резник записался для выступления.

"Мне очень неприятно и печально, что человек, претендующий на должность губернатора, неспособен слышать критику. Это плохо. Критика редко звучит в наше время, ее нужно особенно ценить, как мне кажется, для человека, который претендует на пост губернатора Петербурга", - сказал Резник.

Кандидатуру Княгинина поддержали 44 парламентария, двое проголосовали против.

Кандидатура Николая Линченко была предложена на должность вице-губернатора по вопросам капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства.

"Назначение Линченко вызывает у нас самые большие опасения. Что будет - интересы горожан или интересы строительства? В итоге у нас будут интересы инвесторов, застройщиков в приоритете, а интересы горожан в приоритете не будут", - отметила глава фракции "Партия роста" Оксана Дмитриева. При этом за назначение Линченко проголосовали 39 депутатов, против - четверо.

Любовь Совершаева была предложена на должность руководителя администрации губернатора. Она воспользовалась правом на выступление, чтобы ответить оппозиционным депутатам. "На молодежном языке это называется "хайпануть". Хайп - это жесткая навязываемая реклама. Хайпануть - это самое простое, что вы могли сегодня сделать. Если человек не умеет договариваться, вести диалог и реализовать то, что считает необходимым для улучшения жизни петербуржцев, остается только себя рекламировать", - подчеркнула Совершаева.

Кандидатуру Совершаевой поддержали 43 депутата, двое проголосовали против.

Максим Шаскольский был предложен на должность вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования. Его кандидатуру поддержали 38 депутатов, один воздержался, пятеро проголосовали против.