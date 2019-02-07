В России Рунет под присмотром

В бюджете предусмотрели средства для реализации законопроекта об устойчивом рунете

Для старта понадобится 600 миллионов рублей, всего за три года выделят почти два миллиарда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите рунета от внешних угроз предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей, всего на три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей.

Соответствующие данные содержатся в федеральном законе "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Согласно документу, на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатация и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования запланировано выделить 597 млн рублей в 2019 году.

"Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В следующие два года расходы бюджета оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, говорится в документе.

По словам источника, "для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет".

Вместе с тем на разработку программно-аппаратных средств для мониторинга и управления сетью связи общего пользования, согласно проекту паспорта нацпрограммы "Цифровая экономика", одобренному правительством, Роскомнадзору отводится год, начиная с октября 2019 по октябрь 2020 года.

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Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что "наибольшая часть затратных предложений", которые содержаться в законопроекте, "уже учтена в программе "Цифровая экономика"".

В свою очередь российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.

Как сообщалось, правительство поддержало соответствующий законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению", говорится в отзыве кабинета министров, опубликованном в базе законопроектов.

По мнению кабинета министров, реализация положений законопроекта об обеспечении на безвозмездной основе операторов связи техническими средствами противодействия угрозам, организация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы, а также проведение учений с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета. "Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств", - говорится в отзыве.

Несмотря на то, что законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, "не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе сетей связи, вызванных функционированием данных средств, в том числе перед третьими лицами", говорится в документе.

Отзыв правительственной комиссии подписан вице-премьером, руководителем аппарата правительства Константином Чуйченко.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими осуществление комплекса организационных, административных и технических мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ.

Авторы внесенного 14 декабря прошлого года законопроекта о защите российского сегмента интернета - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял Клишас.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. "Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.

В четверг профильный комитет рассмотрит законопроект и примет решение, рекомендовать ли его к принятию в перовом чтении.

Теги: рунет, бюджет

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