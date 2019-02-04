Законопроект об "автономном рунете" потребует дополнительных бюджетных расходов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало принятие в первом чтении Госдумой законопроекта о защите российского сегмента сети Интернет от внешних угроз при условии его доработки ко второму чтению, отметив, в частности, что его реализация потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению", - говорится в отзыве кабмина, опубликованном в базе законопроектов.

По мнению правительства, реализация положений законопроекта об обеспечении на безвозмездной основе операторов связи техническими средствами противодействия угрозам, организация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы, а также проведение учений с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета.

"Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств", - говорится в отзыве.

Отзыв правительственной комиссии подписан вице-премьером, руководителем аппарата правительства Константином Чуйченко.

Спорные пункты

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими осуществление комплекса организационных, административных и технических мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ.

"Однако следует отметить, что в законопроекте имеется правовая неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах целостности, устойчивости и безопасности функционирования сети "Интернет" и сети связи общего пользования идет речь, в каких случаях и при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования, какие иные лица, кроме операторов связи, собственников и(или) владельцев сетей связи, обязаны выполнять указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования", - говорится в документе.

Кроме того, по мнению правительства, спорным является предложение авторов законопроекта о наделении Роскомнадзора регулирующей функцией, считают в правительстве.

"Законопроект содержит значительное количество положений, которыми предусматривается наделение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в сфере связи, функциями регулятора деятельности в данной сфере, что должно относиться к полномочиям федерального министерства или Правительства Российской Федерации", - отмечается в отзыве.

Несмотря на то, что законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, "не регламентируются вопросы эксплуатации

и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе сетей связи, вызванных функционированием данных средств, в том числе перед третьими лицами", говорится в документе.

Также при доработке законопроект необходимо дополнить положением о том, что "требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи". Исключением могут быть случаи ограничения доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ, говорится в отзыве.

Суть законопроекта

Авторы внесенного 14 декабря прошлого года законопроекта о защите российского сегмента интернета - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял Клишас.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. "Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.

Вице-премьер РФ Максим Акимов 18 декабря сообщил, что правительство РФ планирует гармонизировать предложенный этот законопроект со своим разрабатываемым вариантом. Он отметил, что цель закона - обеспечение стабильной работы российского сегмента сети Интернет "в кризисных условиях", которые могут возникнуть либо по техническим, либо по политическим причинам.

Законопроект в целом поддержали Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, представив каждый свои замечания на него. По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, "наибольшая часть затратных предложений", которые содержатся в законопроекте, "уже учтена в программе "Цифровая экономика"".

В свою очередь российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.