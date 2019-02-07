Госдума начнет рассмотрение законопроекта об устойчивом Рунете 12 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть законопроект об устойчивом Рунете 12 февраля, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Наш комитет предлагает рассмотреть данный проект закона 12 февраля", - сказал Левин в четверг на заседании комитета.

На этом заседании комитет рекомендовал Госдуме принять данную инициативу в первом чтении.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости интернета на территории РФ.

Авторы проекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. "Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.

Как сообщалось, средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей, всего на три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей.