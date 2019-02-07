Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата в официальном отзыве на законопроект об устойчивом Рунете высказала замечания и не поддержала инициативу.

В отзыве, который имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что "реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату".

"Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета", - говорится в документе.

В то же время в отзыве отмечается, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его принятие и реализация не потребуют расходов из федерального бюджета.

Однако при этом законопроект предлагает обязать операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению доступа к сети интернет, обеспечивать установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам, целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ сети интернет и сети связи общего пользования.

Кроме того, в Счетной палате отмечают, что технические средства противодействия угрозам предлагается предоставлять операторам связи на безвозмездной основе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

В отзыве также указывается, что законопроект предлагает создать центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы для реализации отдельных организационных, административных и технических мер, необходимых для реализации законопроекта, а также проводить учения с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ.

При этом в федеральном законе о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены, отмечают в руководстве Счетной палаты.

С учётом изложенного законопроект не может быть поддержан, указывается в заключении СП РФ.

Законопроект об устойчивом Рунете

Ранее в четверг профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об устойчивом Рунете в первом чтении и рассмотреть его на заседании Госдумы 12 февраля.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими повышение информационной безопасности, целостности и устойчивости интернета на территории РФ.

Авторы проекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".