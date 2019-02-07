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В Минкомсвязи затруднились подсчитать, во сколько бюджету обойдется закон о защите Рунета

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пока невозможно точно определить, во сколько обойдется бюджету законопроект о защите Рунета от внешних угроз, заявил в четверг замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, пояснив, что пока неизвестна архитектура будущей системы безопасности.

"Сейчас мы, к сожалению, не может четко сказать ее конфигурации в окончательном виде. Есть масса наработок, но они пока еще на уровне наработок. Не зная окончательно структуры сетей операторов связи, структуру взаимосвязей, которые между ними существует, даже не просто структуру, а всю совокупность и весь перечень, мы, действительно, не можем до конца сказать, сколько будет стоить такая система", - сказал Иванов на заседании комитета Госдумы по информации, информтехнологиям и связи в четверг.

"Деньги на сегодняшний день зарезервированы, но мы пока не знаем, достаточно их или нет или они с избытком. Пока, по нашим прикидкам, мы зарезервировали эти суммы", - добавил он.

Кроме того, по словам замминистра, "большинство запрещенных сайтов блокируется с очень большим уровнем эффективности". "И мониторинг показывает, что при попадании в реестр Роскомнадзора именно сайты блокируются достаточно качественно", - сказал Иванов.

"А вот некоторые продукты, о которых мы с вами говорим, действительно, существующая система не позволяет их эффективно блокировать, поэтому мы полагаем, что та система, которая прописана в законе, будет создаваться с учетом именно этих вещей", - сказал Иванов.

1,8 млрд рублей для устойчивости Рунета

На реализацию законопроекта о защите Рунета от внешних угроз за три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей.

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Соответствующие данные содержатся в федеральном законе "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Согласно документу, на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатация и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования запланировано выделить 597 млн рублей в 2019 году.

"Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В следующие два года расходы бюджета оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, говорится в документе.

По словам источника, "для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет".

Российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением, несмотря на то, что документ предусматривает госфинансирование затрат на его реализацию.

Внешние угрозы

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

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В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. "Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - говорится в записке.

В четверг профильный комитет рекомендовал принять законопроект в I чтении.

Теги: Минкомсвязи

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