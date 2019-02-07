Власти Петербурга пообещали привозить домой к пострадавшим от гололеда еду и лекарства

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга пообещали, что все пострадавшие от гололеда при необходимости получат от города социальную помощь: им привезут продукты, лекарства, помогут добраться до медицинского учреждения.

"Мы переходим на порядок работы, согласно которому любой, кому необходима социальная помощь, может ее получить. Если потребуется доставить им продукты, медикаменты, обеспечить услугами социального такси. Вне зависимости от того, имеет ли этот человек особый социальный статус. Это может быть и трудоспособный человек, у которого случилась неприятность, но помочь ему некому", - сообщила журналистам в четверг вице-губернатор Анна Минятина.

Митянина подчеркнула, что между комитетами и районными социальными службами организовано взаимодействие.

"Пациент попадает в больницу или травмпункт, откуда информация идет в районный отдел здравоохранения, затем в отдел социальной защиты, который связывается с человеком, чтобы выяснить, какого рода помощь ему требуется. Или человек сам может обратиться в Фонд социального страхования по телефону 677-87-17 или в комитет по социальной политике по телефону 334-41-44 и сообщить о своих потребностях", - добавила она.

Общее число пострадавших от гололеда власти пока не подсчитали.

"Единой цифры пока нет. Есть не сведенные воедино данные Скорой помощи, есть данные травмпунктов, есть так называемый "самоход". Мы находимся в стадии подведения итогов", - сказала вице-губернатор.