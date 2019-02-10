Около 150 жилых домов в Южно-Сахалинске остались без теплоснабжения из-за аварии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Жильцы 136 домов в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска остались без тепла из-за порыва на теплотрассе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Коммунальная авария произошла утром 10 февраля. Ориентировочное время восстановления 19:00 местного времени", - говорится в сообщении.

Ремонтно-восстановительные работы ведут бригады "Сахалинской коммунальной компании".

По данным синоптиков, температура воздуха в Южно-Сахалинске днем составляет около 12 градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до минус 26.