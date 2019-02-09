Суд в Москве на три дня продлил срок задержания аспиранта МГУ Мифтахова

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы в субботу на 72 часа продлил срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного 7 февраля по делу об изготовлении взрывчатки и задержанного по делу о хулиганстве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мифтахова до 16:00 12 февраля", - огласил решение судья Сергей Базаров.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката Светланы Сидоркиной, которая попросила предоставить защите 72 часа для сбора характеризующих Мифтахова материалов.

Мифтахов подозревается в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал.

Перед началом заседания аспирант заявил журналистам, что отрицает свою причастность к преступлению и что считает свое дело сфабрикованным. "Я считаю, что мне фабрикуют дело за мои политические взгляды", - сказал Мифтахов.

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, следствие полагает, что Мифтахов входит в "анархическое объединение "Народная самооборона".

Как рассказала ранее "Интерфаксу" адвокат Сидоркина, изначально дело в связи с нападением на офис "Единой России" было возбуждено по факту вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ) - им занималось дознание, которое в прошлом году приостановило производство по нему. В 2019 году расследование после решения прокуратуры о его возобновлении было передано в вышестоящее подразделение полиции - следственное управление УВД по Северному административному округу, которое изменило его квалификацию.

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. Правоохранительные органы вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

В четверг, 7 февраля, Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения, после чего его сразу задержали по делу о хулиганстве. В рамках дела, по которому он был задержан изначально, молодой человек остался в статусе подозреваемого в "незаконном изготовлении взрывчатых веществ" (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

По словам Мифтахова, ранее он был судим за применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), за что по приговору столичного Тверского суда получил наказание в виде 45 тыс. рублей штрафа, который к настоящему времени оплатил.