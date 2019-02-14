Культура

Умер певец Сергей Захаров

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на 69-м году жизни умер певец и актер Сергей Захаров, сообщает в четверг "Пятый канал".

Захаров прославился исполнением таких хитов советской эстрады, как "Очи черные", "Отцвели хризантемы", "Московские окна" и "Три белых коня".

Захаров родился в 1950 году в Николаеве, учился в Гнесинском училище в Москве, а затем в Ленинградском училище имени Римского-Корсакова.

В 1975 году снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки", где диалоги с его участием озвучил Олег Басилашвили (режиссер посчитал неуместным украинский говор Захарова). С 1985 начал самостоятельно выступать с концертами, в 1986 году впервые выступил в государственном центральном концертном зале "Россия".

В 1996 году певец дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина и от перенапряжения попал в больницу, пережив клиническую смерть.

Захаров не переставал выступать до конца жизни - очередной концерт был запланирован на весну.

Теги: Сергей Захаров
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