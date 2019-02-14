Росздравнадзор отозвал с рынка лекарство "Эреспал" из-за побочного эффекта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Росздравнадзор снял с распространения лекарство от бронхита "Эреспал", который ранее был запрещен во Франции из-за побочных эффектов.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО "Лаборатории Сервье", Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эреспал (МНН: Фенспирид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг" (регистрационное удостоверение П N012547/01 от 07.04.2010) и "Эреспал (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл" (регистрационное удостоверение П N012547/02 от 28.06.2010), держатель регистрационных удостоверений - Лаборатории Сервье (Франция), в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении данных препаратов", - сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Росздравнадзор просит все торговые площадки, где продается "Эреспал", представить сведения, подтверждающие возврат всех серий указанных лекарственных препаратов поставщикам. Росздравнадзор также просит компанию-производителя представить сведения об изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль над изъятием из обращения всех серий указанных лекарственных препаратов.

В настоящее время Росздравнадзор занимается оценкой безопасности лекарственных препаратов фенспирида (действующее вещество "Эреспала"). Решение по порядку дальнейшего обращения лекарственных препаратов, содержащих фенспирид, будет принято Минздравом России позже.

Ранее "Эреспал" был изъят из оборота во Франции из-за риска "вызывать нарушения сердечного ритма", говорилось в сообщении производителя лекарства.

"Принимая во внимание эти данные и с учетом того, что "Эреспал" назначается для лечения заболеваний дыхательных путей (ринофарингит, ларингит, трахеобронхит, бронхит, бронхиальная астма, корь, коклюш и грипп), отита и синусита различной этиологии, для которых существуют альтернативные методы терапии, было принято решение об изъятии из обращения лекарственных препаратов "Эреспал", 80 мг, таблетки, покрытые оболочкой, и "Эреспал", 0,2%, сироп", - отмечал производитель.