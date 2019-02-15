Основателю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часа

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы на 72 часа по ходатайству защиты продлил срок задержания основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок задержания Калви Майкла на 72 часа. Отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемого до 13:00 16 февраля", - огласил решение судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Прокурор поддержал ходатайство следствия как "законное и обоснованное".

Адвокаты и Калви просили суд поместить его под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить под залог до 5 млн рублей, который готов внести сам бизнесмен. Защита также ходатайствовала о продлении срока задержания Калви на 72 часа, чтобы защита собрала дополнительные материалы в обоснование своей позиции о возможности избрать ему более мягкую меру пресечения. Эта просьба судом и была удовлетворена.

Kалви заявил в суде, что причиной его уголовного преследования стал корпоративный конфликт. "Причина, по которой он (член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов - ИФ) написал заявление в правоохранительные органы, заключается в том, что он сам и его партнер, господин Артем Аветисян, стали участниками крупного корпоративного конфликта по поводу банка "Восточный". И они не просто участвуют в конфликте - они противостоят нам", - заявил он через адвоката на заседании Басманного суда Москвы.

По словам бизнесмена, конфликт возник, в том числе, в результате необходимости докапитализации "Восточного" после слияния с Юниаструм банком, президентом которого раньше был Аветисян, и судебным разбирательством против последнего, которое Baring Vostok инициировал в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

Калви попросил суд не заключать его под стражу. "Я готов сотрудничать и не собираюсь скрываться от правосудия и суд. Я готов на любые условия домашнего ареста", - сказал он.

Дело о крупном мошенничестве

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В саму службу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как заявил Юсупов, следует из материалов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году.

В Baring Vostok "Интерфаксу" подтвердили, что расследование связано с "коммерческим спором по банку "Восточный Экспресс".

В свою очередь Калви заявил в суде, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.