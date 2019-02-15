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В России Дело Baring Vostok

Основателю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часа

Вопрос об аресте Майкла Kалви будет рассмотрен на заседании 16 февраля

Основателю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часа
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы на 72 часа по ходатайству защиты продлил срок задержания основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок задержания Калви Майкла на 72 часа. Отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемого до 13:00 16 февраля", - огласил решение судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Прокурор поддержал ходатайство следствия как "законное и обоснованное".

Адвокаты и Калви просили суд поместить его под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить под залог до 5 млн рублей, который готов внести сам бизнесмен. Защита также ходатайствовала о продлении срока задержания Калви на 72 часа, чтобы защита собрала дополнительные материалы в обоснование своей позиции о возможности избрать ему более мягкую меру пресечения. Эта просьба судом и была удовлетворена.

Kалви заявил в суде, что причиной его уголовного преследования стал корпоративный конфликт. "Причина, по которой он (член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов - ИФ) написал заявление в правоохранительные органы, заключается в том, что он сам и его партнер, господин Артем Аветисян, стали участниками крупного корпоративного конфликта по поводу банка "Восточный". И они не просто участвуют в конфликте - они противостоят нам", - заявил он через адвоката на заседании Басманного суда Москвы.

По словам бизнесмена, конфликт возник, в том числе, в результате необходимости докапитализации "Восточного" после слияния с Юниаструм банком, президентом которого раньше был Аветисян, и судебным разбирательством против последнего, которое Baring Vostok инициировал в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

Калви попросил суд не заключать его под стражу. "Я готов сотрудничать и не собираюсь скрываться от правосудия и суд. Я готов на любые условия домашнего ареста", - сказал он.

Дело о крупном мошенничестве

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В саму службу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как заявил Юсупов, следует из материалов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году.

В Baring Vostok "Интерфаксу" подтвердили, что расследование связано с "коммерческим спором по банку "Восточный Экспресс".

В свою очередь Калви заявил в суде, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Теги: Baring Vostok

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