Минюст разъяснил идею ужесточить наказание лидеров оргпреступности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новое наказание за верховенство в криминальных структурах будет распространятся только на тех лидеров организованной преступности, которые станут таковыми после вступления поправок в силу, пояснили в пресс-службе Минюста.

"В силу части первой статьи 10 Уголовного кодекса РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет, то есть не распространяется на лиц, совершивших преступление до вступления такого закона в силу", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем на запрос "Интерфакса".

На вопрос агентства, в компетенцию каких правоохранительных органов будет входить расследование уголовных дел против главарей криминального мира, в ведомстве отметили, что в соответствии с положениями, вводимыми законопроектом в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, "предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 210.1 Уголовного кодекса РФ, будет осуществляться следователями органов внутренних дел РФ, а также следователями органа, выявившего эти преступления".

В соответствии с УПК РФ, органы предварительного следствия включены в состав МВД, ФСБ и СКР.

В четверг 14 февраля стало известно, что президент РФ внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание преступного сообщества (ОПС) и руководство таким сообществом, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения.

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, дополнив Уголовный кодекс РФ статьей 210.1, карающей лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, из части первой статьи 210 Уголовного кодекса РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил "Интерфаксу", что законопроект может быть принят во всех трех чтениях уже в марте этого года.