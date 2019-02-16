Главные новости
В РоссииФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойЭкономикаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаВ РоссииОснователю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часа
В России

Минюст разъяснил идею ужесточить наказание лидеров оргпреступности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новое наказание за верховенство в криминальных структурах будет распространятся только на тех лидеров организованной преступности, которые станут таковыми после вступления поправок в силу, пояснили в пресс-службе Минюста.

"В силу части первой статьи 10 Уголовного кодекса РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, обратной силы не имеет, то есть не распространяется на лиц, совершивших преступление до вступления такого закона в силу", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем на запрос "Интерфакса".

На вопрос агентства, в компетенцию каких правоохранительных органов будет входить расследование уголовных дел против главарей криминального мира, в ведомстве отметили, что в соответствии с положениями, вводимыми законопроектом в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, "предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 210.1 Уголовного кодекса РФ, будет осуществляться следователями органов внутренних дел РФ, а также следователями органа, выявившего эти преступления".

В РоссииПутин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодексПутин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодексЧитать подробнее

В соответствии с УПК РФ, органы предварительного следствия включены в состав МВД, ФСБ и СКР.

В четверг 14 февраля стало известно, что президент РФ внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание преступного сообщества (ОПС) и руководство таким сообществом, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения.

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, дополнив Уголовный кодекс РФ статьей 210.1, карающей лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, из части первой статьи 210 Уголовного кодекса РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил "Интерфаксу", что законопроект может быть принят во всех трех чтениях уже в марте этого года.

Теги: Минюст

Новости по теме

В России
ФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу Политковской
Ранее появились сообщения о том, что Дмитрий Павлюченков после серии эпилептических припадков оказался в реанимации тюремной больницыПодробнее
 Основателю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часаОснователю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часа
Вопрос об аресте Майкла Kалви будет рассмотрен на заседании 16 февраляПодробнее
 "Ивантеевский стрелок" получил более семи лет колонии за нападение на школу"Ивантеевский стрелок" получил более семи лет колонии за нападение на школу
Суд взыскал с подростка по иску потерпевших компенсацию в размере более 2 млн рублейПодробнее
 Основателя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублейОснователя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублей
Уголовное дело против Майкла Kалви было возбуждено по заявлению акционера банка "Восточный Экспресс", сообщил источникПодробнее
На мэра Иваново напали с битойНа мэра Иваново напали с битой
Шарыпов отбился от злоумышленника и отделался ушибамиПодробнее
 Oснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в МосквеOснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в Москве
Майкла Калви и двух партнеров подозревают в мошенничествеПодробнее
 Медведев предложил создать социальный портрет беднякаМедведев предложил создать социальный портрет бедняка
Премьер считает, что это поможет улучшить положение миллионов россиян, живущих за чертой бедностиПодробнее
 Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 годаМинздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года
Согласно прошлогоднему опросу, эту инициативу поддерживают 78% россиянПодробнее
 Друзь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"Друзь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"
Исход скандальной игры с участием знатока аннулируютПодробнее
 Взрыв в доме в Красноярске разрушил шесть квартирВзрыв в доме в Красноярске разрушил шесть квартир
Еще 10 пострадали частично, уточнили в МЧСПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойЭкономикаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаВ РоссииОснователю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часаВ миреТрамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных ШтатахВ миреВ ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском мореВ миреЛукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединения

Около 300 человек вывели из ТЦ "Капитолий" в Москве из-за сообщения о минировании

Минюст разъяснил идею ужесточить наказание лидеров оргпреступности

Мюллер призвал приговорить экс-главу штаба Трампа к длительному тюремному сроку

Спецпрокурор США также посчитал необходимым, чтобы он возместил примерно $30 млн Подробнее

Россия и Сирия подготовят вывод беженцев из лагеря "Рукбан" через два коридора

ФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу Политковской

ФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойРанее появились сообщения о том, что Дмитрий Павлюченков после серии эпилептических припадков оказался в реанимации тюремной больницы Подробнее

Что случилось этой ночью: суббота, 16 февраля

Чрезвычайное положение в США, продление ареста Надежды Савченко Подробнее

Президент Афганистана на следующей неделе посетит Туркменистан с официальным визитом

Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с США

Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с СШАВ прошлом году США повысили пошлины на импорт китайских товаров Подробнее

Особый противопожарный режим введен уже в двух районах Хабаровского края из-за бесснежной зимы

Минобороны РФ сообщило о салюте в День защитника Отечества

Жертвами автоаварии в Приамурье стали два человека

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');