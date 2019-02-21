Госдума приняла в первом чтении законопроект об отдельном наказании главарей преступных сообществ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).

Законопроект ужесточает уголовную ответственность за создание преступного сообщества и руководство таким сообществом и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

14 февраля стало известно, что президент РФ внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание ОПС и руководство таким сообществом.

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, дополнив Уголовный кодекс РФ статьей 210.1, карающей лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, из части первой статьи 210 Уголовного кодекса РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил "Интерфаксу", что законопроект может быть принят во всех трех чтениях уже в марте этого года.