Молодежный форум "Территория смыслов" перенесут с Клязьмы на Сенеж

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Молодежный лагерь "Территория смыслов" на Клязьме войдет в состав мастерской управления "Сенеж", которая создается в партнерстве с РАНХиГС, и этот центр станет круглогодичным, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Мастерская в "Сенеже" будет партнером РАНХиГС, которая является в стране основным учебным заведением для госслужащих. Что у нас есть? У нас хорошо развернута система летних лагерей. Но каждая смена - это всего неделя. На той же "Территории смыслов" за шесть смен проходит 6 тыс. человек. Но что такое неделя? Откровенно говоря, за это время можно найти перспективных и интересных. Дальше в них нужно вкладываться. Задача, чтобы эта система стала круглогодичной. В мастерскую управления "Сенеж" переносится "Территория смыслов". И задача такая же - создать центр, который будет круглогодичным", - сказал Кириенко в интервью "Комсомольской правде", напомнив, что по решению президента также круглогодичным станет молодежный лагерь "Таврида".

Он сообщил, что руководителем центра в "Сенеже" станет Алексей Каспржак, который уже стал заместителем гендиректора АНО "Россия - страна возможностей".

Кириенко подчеркнул, что Каспржак прошел работу в министерстве образования, прошел практическую работу в регионе, занимался образованием и финансами, был замом губернатора Тверской области, а с 2014 года реализовывал проект по модернизации "Артека", который стал лагерем мирового уровня.