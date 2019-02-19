Кудрин заявил, что пока не видит необходимости поручаться за Калви

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока не видит необходимости становиться поручителем за основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, но выступает за смягчение ему меры пресечения.

"Я не вижу такой необходимости сейчас", - сказал Кудрин во вторник журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он поручиться за Калви при рассмотрении апелляции на арест предпринимателя.

"Я, конечно, за то, чтобы мера пресечена была изменена",- добавил глава Счётной палаты.

По словам Кудрина, он относится к "контрольному органу, который взаимодействует с другими контрольными и правоохранительными органами". "Поэтому для меня это не лучшая практика", - заявил глава Счетной палаты.

Вместе с тем он подчеркнул: "Если будет острая потребность, мы вернемся к этому вопросу".

Кроме того, Кудрин не стал комментировать суть конфликта и уголовного дела против Калви. "Но я хочу сослаться на то, что в своем послании Владимир Владимирович Путин в 2015 году, а потом и на совещаниях, в том числе, и за последний год, говорил, и достаточно жестко говорил, о том, что нам нужно избегать ограничения свободы для тех случаев, когда идут расследования по экономическим делам. Это достаточно определенно было сказано, и было сказано потому, что у нас это чрезмерно происходит", - сказал глава Счетной палаты.

"Вот почему я считаю, что одно дело - это объективное расследование, и здесь никто не должен забегать вперед, а второе, это все-таки мера пресечения", - заявил Кудрин.

Накануне Кудрин назвал чрезвычайной для экономики ситуацию с арестом Калви. "Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам", - написал Кудрин в своем твиттере.

В сообщении он не подтвердил информацию, что стал поручителем за американского предпринимателя. "Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство", - написал глава СП РФ.

Дело Baring Vostok

Басманный суд Москвы 16 февраля отправил Калви под арест до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".