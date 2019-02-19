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В России Дело Baring Vostok

Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресечения

Обращение подписали также Американская торговая палата и другие ассоциации

Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресечения
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Международный совет по сотрудничеству и инвестициям РСПП попросил изменить меру пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви, который был арестован в минувшую субботу.

"Мы подписали письмо, адресованное Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения с уголовной на гражданскую и отпустить человека под поручительство", - сказал журналистам глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко по итогам состоявшегося во вторник внепланового заседания совета.

"От имени совета все ассоциации подписали, там подпись РСПП, Американской палаты, других палат", - сказал он.

"Я надеюсь, что не нужно будет (других мер - ИФ)", - добавил он.

В заявлении Baring Vostok по итогам заседания сказано, что старший партнер фонда Елена Ивашенцева приняла участие в заседании международного совета по сотрудничеству и инвестициям РСПП в Москве.

"Темой срочного заседания совета под председательством Александра Шохина стало обсуждение ситуации вокруг ареста Майкла Калви и его коллег. Участники выразили глубокую обеспокоенность в связи с попыткой решения экономического спора в уголовном поле, призвали государственные органы разобраться в ситуации и изменить меру пресечения сотрудников Baring Vostok на домашний арест", - сказано в заявлении.

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"От имени Майкла Калви и всей команды BVCP я выражаю искреннюю благодарность за поддержку РСПП и всем бизнес-ассоциациям, входящим в международный совет по сотрудничеству и инвестициям. Мы всегда действовали в полном соответствии с законом и абсолютно убеждены, что суд установит это. В то же время мы считаем необходимым проверить законность возбуждения уголовного дела и изменить меру пресечения, так как речь идет о коммерческом споре. Поэтому поддержка бизнес-сообщества особенно ценна для нас", - заявила Ивашенцева.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал Калви до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников. Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления Норвик банка Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Теги: РСПП, Baring Vostok, Майкл Калви, СКР

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