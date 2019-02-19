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В России Дело Baring Vostok

Шохин рассказал о волнениях среди инвесторов после ареста основателя Baring Vostok

Есть обновление от 18:47

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви вызывает некоторые волнения среди инвесторов, много вопросов к выбранной мере пресечения и к передаче дела в уголовное судопроизводство. Об этом заявил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Конечно, пока у инвесторов немного волнение, безусловно. Но это, в том числе, происходит из-за того, что толкование этого дела идет, что это, условно, экономическое преступление. Если оно экономическое, то, во-первых, почему оно в арбитражном судопроизводстве не решалось. Во-вторых, почему такие жесткие меры пресечения", - сказал Шохин.

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Глава РСПП напомнил о заявлении президента РФ о том, что нельзя использовать арест в качестве меры пресечения по предпринимательским статьям.

"Что мы можем как РСПП сделать? Это призывать стороны к решению вопроса в арбитражном производстве, ну если, конечно, передача дел в уголовный процесс не является препятствием для возврата на эту позицию. Во-вторых, по возможности использовать иную меру пресечения. И это было бы достаточно для того, не то чтобы успокоить инвесторов, а для того, чтобы рассматривать это как спор хозяйствующих субъектов, который может закончиться любым результатом", - подчеркнул Шохин.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал Калви до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников. Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления Норвик банка Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви

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