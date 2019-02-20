Пожизненный срок получил житель Омской области за убийство трех односельчан

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Омский областной суд вынес приговор жителю Павлоградского района и его сыну по делу об убийстве трех человек, сообщает прокуратура Омской области.

Подсудимые признаны виновными по пунктам "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Главному фигуранту дела назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его сын приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По информации прокуратуры, в июле 2017 года местный житель со своим 17-летним сыном предложил трем знакомым отправиться на ипподром и выпить там. На ипподроме обвиняемые убили знакомых, используя нож и обрез двуствольного ружья.

Ранее сообщалось, что трое жителей деревни Милоградовка Павлоградского района 1 июля 2017 года ушли из дома и пропали. По данным следствия, конфликтовавший с пропавшими односельчанин пригласил их на "пикник", чтобы "выпить мировую". 3 июля родственники пропавших обратились в полицию. Спустя несколько дней тела всех троих мужчин были найдены в лесополосе.