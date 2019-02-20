Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"В РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве
В России

Пожизненный срок получил житель Омской области за убийство трех односельчан

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Омский областной суд вынес приговор жителю Павлоградского района и его сыну по делу об убийстве трех человек, сообщает прокуратура Омской области.

Подсудимые признаны виновными по пунктам "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Главному фигуранту дела назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его сын приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По информации прокуратуры, в июле 2017 года местный житель со своим 17-летним сыном предложил трем знакомым отправиться на ипподром и выпить там. На ипподроме обвиняемые убили знакомых, используя нож и обрез двуствольного ружья.

Ранее сообщалось, что трое жителей деревни Милоградовка Павлоградского района 1 июля 2017 года ушли из дома и пропали. По данным следствия, конфликтовавший с пропавшими односельчанин пригласил их на "пикник", чтобы "выпить мировую". 3 июля родственники пропавших обратились в полицию. Спустя несколько дней тела всех троих мужчин были найдены в лесополосе.

Теги: Омская область
В России
Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве
Основателю Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение в четвергПодробнее
 Минобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"Минобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"
На записи показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсекаПодробнее
 Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Ключевые тезисы обращения президентаПодробнее
 Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"
"Все это будет для нас не затратным", - отметил глава государстваПодробнее
Путин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода гражданПутин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан
Президент также призвал навести порядок на рынке микрокредитовПодробнее
 Путин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 годаПутин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 года
Также президент призвал с июля увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублейПодробнее
 Родители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьмиРодители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьми
СМИ сообщают, что ранее мальчик ударил одноклассницу, ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенкиПодробнее
 "Известия" рассказали о законопроекте о недостоверных декларациях депутатов"Известия" рассказали о законопроекте о недостоверных декларациях депутатов
Депутаты могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации заведомо недостоверную или неполную информациюПодробнее
 В Совфеде рассказали о возможном понижении уровня дипотношений США с РФВ Совфеде рассказали о возможном понижении уровня дипотношений США с РФ
Если американцы пойдут на этот шаг, заявил зампред комитета Кисляк, "для осуществления дипломатической функции каналы останутся"Подробнее
 Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"
В министерстве объяснили обращение многочисленными жалобами пассажировПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"В РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"ЭкономикаПутин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

Xiaomi представила новый флагманский смартфон

Xiaomi представила новый флагманский смартфонПомимо мощного Mi9, китайская компания показала также его "облегченную версию" Mi9 SE Подробнее

Почти две трети россиян заявили, что одобряют деятельность Путина

Болгарин Анев выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Лучшим из россиян с пятым временем стал Матвей Елисеев Подробнее

В НАТО усмотрели в послании Путина неприемлемые угрозы

После смерти прохожего у Центрального Телеграфа в Москве завели дело об убийстве по неосторожности

В центре Бреста нашли останки более 600 узников гетто

В Госдуме предложили распространить ипотечные каникулы на обманутых дольщиков

Серьезный пожар возник на объекте венесуэльской энергетической компании PDVSA

Новый адвокат экс-главы Nissan заявил, что Гон стал жертвой сговора в компании

Латвия проведет "капремонт" финсектора на фоне скандалов с отмыванием денег в Danske и Swedbank

Российская теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Пожизненный срок получил житель Омской области за убийство трех односельчан

Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году

Берлин проверит сообщения о выплате назначенных Гитлером пенсий в Бельгии

Новый национальный парк "Зигальга" появится в Челябинской области

Путин наградил главу ФИФА Орденом Дружбы

ЦБ РФ в январе закупил около 6 тонн золота

Грефа удивил и обрадовал радикализм Путина в вопросе "регуляторной гильотины"

Московскому коммунальщику предъявили обвинение в гибели мужчины из-за упавшего льда

Рост ВВП РФ в январе замедлился до 0,7%

Ребенок утонул во время тренировки в бассейне в Пермском крае

Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

Израиль представил новейшую авиационную сверхзвуковую бетонобойную ракету

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеОснователю Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение в четверг Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');