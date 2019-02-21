Бизнес-омбудсмен попросил генпрокурора РФ проверить законность ареста Майкла Калви

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность ареста главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.

"Надеюсь, что тучи над Майлом Калви и его коллегами потихоньку развеиваются. Получил документы от адвокатов всех обвиняемых, и сегодня направил в адрес Генерального прокурора РФ просьбу проверить законность выбора меры пресечения для руководства Baring Vostok", - заявил Титов в четверг.

Он так же сообщил, что на следующей неделе собирается посетить обвиняемых по делу Baring Vostok в СИЗО.

Ранее Титов назвал арест Калви и его коллег незаконным, отметив, что дело Baring Vostok - "чистейшей воды корпоративный спор".

Аресты по делу Baring Vostok

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Фигуранты арестованы до 13 апреля. В настоящее время Калви содержится в СИЗО-1 - так называемом Кремлевском централе.