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Бизнес-омбудсмен попросил генпрокурора РФ проверить законность ареста Майкла Калви

Есть обновление от 20:30

На следующей неделе Титов посетит руководителей Baring Vostok в СИЗО

Бизнес-омбудсмен попросил генпрокурора РФ проверить законность ареста Майкла Калви
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде
Фото: Reuters

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность ареста главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.

"Надеюсь, что тучи над Майлом Калви и его коллегами потихоньку развеиваются. Получил документы от адвокатов всех обвиняемых, и сегодня направил в адрес Генерального прокурора РФ просьбу проверить законность выбора меры пресечения для руководства Baring Vostok", - заявил Титов в четверг.

Он так же сообщил, что на следующей неделе собирается посетить обвиняемых по делу Baring Vostok в СИЗО.

Ранее Титов назвал арест Калви и его коллег незаконным, отметив, что дело Baring Vostok - "чистейшей воды корпоративный спор".

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Аресты по делу Baring Vostok

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Фигуранты арестованы до 13 апреля. В настоящее время Калви содержится в СИЗО-1 - так называемом Кремлевском централе.

Теги: Борис Титов, Майкл Калви, Baring Vostok

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