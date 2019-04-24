Поиск

Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кировский райсуд Крыма приговорил жителя города Старый Крым к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима за подрыв елки гранатой в преддверии Нового года, сообщила пресс-служба суда.

40-летний мужчина обнаружил ручную осколочную наступательную гранату РГ-42, снаряженную унифицированным запасом (взрывателем), среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее себе.

"29 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, местный житель в сумке перенес взрывное устройство из своей квартиры до здания городской администрации. Приведя устройство в готовность для инициации взрыва, прикрепив его на деревянную конструкцию тумбы на стволе новогодней елки, расположенной на площади, произвел подрыв взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе.

В результате был нарушен "общественный порядок и спокойствие окружающих", а также повреждено имущество городской администрации на сумму 46 тысяч рублей.

Крым

Новости

В Подмосковье задержали полицейских, до смерти избивших мужчину

Путин назвал себя сторонником упрощения процедуры выдачи российских паспортов

Путин назвал себя сторонником упрощения процедуры выдачи российских паспортов

Для жителей ДНР и ЛНР ввели упрощенный порядок приема в гражданство РФ

Для жителей ДНР и ЛНР ввели упрощенный порядок приема в гражданство РФ

Delivery Club и "Яндекс.Еда" будут следить за здоровьем курьеров

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Apple попросила больше времени на исправление отображения Крыма на своих картах

Россия подтвердила готовность обсуждать поставки истребителей Турции вместо США

Россия подтвердила готовность обсуждать поставки истребителей Турции вместо США

Ким Чен Ын приехал во Владивосток

Ким Чен Ын приехал во Владивосток

Российские туроператоры начали закрывать продажи путевок на Шри-Ланку

Российские туроператоры начали закрывать продажи путевок на Шри-Ланку

Сбежавших с места ДТП пьяных водителей теперь могут посадить на девять лет

Сбежавших с места ДТП пьяных водителей теперь могут посадить на девять лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');