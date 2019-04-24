Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кировский райсуд Крыма приговорил жителя города Старый Крым к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима за подрыв елки гранатой в преддверии Нового года, сообщила пресс-служба суда.

40-летний мужчина обнаружил ручную осколочную наступательную гранату РГ-42, снаряженную унифицированным запасом (взрывателем), среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее себе.

"29 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, местный житель в сумке перенес взрывное устройство из своей квартиры до здания городской администрации. Приведя устройство в готовность для инициации взрыва, прикрепив его на деревянную конструкцию тумбы на стволе новогодней елки, расположенной на площади, произвел подрыв взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе.

В результате был нарушен "общественный порядок и спокойствие окружающих", а также повреждено имущество городской администрации на сумму 46 тысяч рублей.