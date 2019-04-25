Власти Ялты решили пересчитать возраст города

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ялты предлагают считать возраст курорта с его первого упоминания, а не с даты присвоения ему статуса города.

"По инициативе совета старейшн города был поднят этот вопрос и отправлены соответствующие запросы на федеральный уровень для получения официального документа о том, когда основана Ялта", - сообщил в четверг журналистам глава администрации города Алексей Челпанов.

Официально считается, что Ялта была основана в 1838 году. Тогда приказом императора Николая I Ялте были присвоены статус города и своя символика. Однако некоторые историки и общественники настаивают на том, что курорт старше на 684 года.

Как уточнил сити-менеджер, есть данные, что ялтинский регион развивался как туристический с VII века. Первое упоминание населенного пункта датируется 1154 годом в сочинении арабского географа и путешественника Аль-Идриси.

На данный момент в уставе города дата основания остается прежней, она может быть изменена после получения поддержки на республиканском и федеральном уровне, добавил Челпанов. По его мнению, решение о пересчете возраста Ялты повысит ее туристическую привлекательность и станет хорошим поводом более подробно изучить историю региона.

Ялта - курортный город на южном побережье Крыма с населением порядка 80 тысяч человек.