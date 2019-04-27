Росгвардия попросила сделать закрытой информацию о своих госзакупках

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Росгвардия планирует перейти на закрытый способ определения поставщиков при госзакупках, так как в ведомстве считают, что не вся информация о нем должна быть публичной. Уведомление о начала разработки соответствующего законопроекта размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях унификации подхода к осуществлению закупок федеральными органами исполнительной власти в рамках государственного оборонного заказа необходимо включить Федеральную службу войск национальной гвардии РФ в перечень федеральных органов исполнительной власти, которыми применяются закрытые способы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей", - говорится в тексте уведомления.

Комментируя эту инициативу, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "Интерфаксу", что на ведомство возложен ряд задач особой важности, в том числе обеспечение общественной безопасности и совместная работа с другими федеральными органами по борьбе с терроризмом. По его мнению, специфика данной работы такова, что не вся информация должна находиться в открытом доступе.

"Часть информации о тактике действий, вооружении, оснащенности войск Росгвардии не должна носить публичный характер", - подчеркнул Грибакин.

Согласно закону, определять поставщиков в закрытом режиме могут органы власти, работа которых связана с обеспечением безопасности государства. Сейчас этим правом пользуются Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки.

В декабре прошлого года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело после обращения ФСБ о завышении цен в закупках Росгвардии. Тогда в ФАС отказались от дальнейших комментариев, так как обращение поступило под грифом "для служебного пользования". Издание РБК писало, что из текста обращения ФСБ следует, что единственный поставщик и его подрядчики "незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника". Росгвардия решила подать на издание в суд из-за этой публикации, назвав ее недостоверной.

В августе прошлого года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем сайте материал, в котором говорится, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. В нем также утверждается, что стоимость закупок увеличилась после того, как единственным поставщиком для ведомства назначили компанию из Крыма - мясокомбинат "Дружба народов".

В Росгвардии эти обвинения назвали ложными, а глава ведомства Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль.