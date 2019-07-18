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Суд оставил в силе требование к Навальному удалить ролик о продуктах для Росгвардии

Мясокомбинат "Дружба народов" требовал удалить видео, текст и опубликовать опровержение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение столичного арбитража, который по иску крымского "Мясокомбината "Дружба народов"" обязал политика Алексея Навального удалить из сети ролик о закупках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. Это следует из картотеки суда. Таким образом, это решение вступило в силу.

В августе 2018 года Навальный и Фонд борьбы с коррупцией выпустили расследование. В нем говорилось, что Росгвардия покупает продукты по завышенным ценам и их качество снизилось с тех пор, как единственным поставщиком ведомства стала "Дружба народов". По сведениям ФБК, владельцем предприятия является бывший подчиненный директора Росгвардии Виктора Золотова по службе во внутренних войсках МВД.

В сентябре Золотов из-за этого расследования вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Политик, выйдя из спецприемника, где отбывал административные аресты, принял вызов и выбрал "оружие" - дебаты в прямом эфире любого федерального канала. Директор Росгвардии от этого отказался и затем подал на Навального в суд.

Мясокомбинат "Дружба народов" в начале октября подал к Навальному и ФБК иск о защите деловой репутации. Предприятие потребовало удалить текстовую версию расследования и его видеозапись и опубликовать опровержение. В феврале арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск. Юрист ФБК Любовь Соболь пообещала, что это решение будет обжаловано.

В июне арбитражный суд Москвы взыскал с "Дружбы народов" 939 тысяч рублей неустойки по иску предприятия Росгвардии за поставку овощей ненадлежащего качества и не в срок. Речь шла о сентябрьском контракте 2018 года на 47 млн рублей. Суд установил, что из пяти наименований овощей войсковая часть дважды забраковывала все, кроме капусты, и отказывалась эти овощи принять.

Алексей Навальный Виктор Золотов Росгвардия Мясокомбинат Дружба народов Арбитражный суд Москвы

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