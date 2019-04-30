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Военнослужащий получил два года колонии за драку с полицейскими в Крыму

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Крымский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима военнослужащего, оказавшего сопротивление полицейским и порезавшего одного из них куском стекла, сообщила пресс-служба суда во вторник.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года в Керчи на востоке Крыма. Военнослужащий оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина порезал разбитой бутылкой одного из сотрудников полиции, говорится в пресс-релизе.

В результате полицейский получил резаную рану левой руки.

Действия военнослужащего были квалифицированы по части 2 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для здоровья).

Суд, вынося приговор, учел информацию о личности подсудимого, наличие у него государственных и ведомственных наград, а также участие в боевых действиях, отмечает пресс-служба.

Крым

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