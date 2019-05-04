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В Таиланде короновали нового монарха впервые за почти 70 лет

В Таиланде короновали нового монарха впервые за почти 70 лет
Трансляция коронации короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы Х)
Фото: Reuters

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Таиланде официально коронован новый король - 66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама Х), занявший престол в 2016 году после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX), сообщает Associated Press.

Сочетающая в себе черты буддизма и индуизма церемония проходила по древним традициям, насчитывающим сотни лет. Маха Вачиралонгкорн сам водрузил себе на голову корону, весом более 7 кг, приняв ее из рук главного брамина.

После этого король изрек свое первое высочайшее повеление, пообещав править справедливо. С теми же словами 69 лет назад обращался после своей коронации его отец Рама IX.

Затем была возведена на престол новая королева - давняя возлюбленная Махи Вачиралонгкорна и начальница его личной охраны в звании генерала Сутхида Вачиралонгкорн. Их брак был заключен буквально за несколько дней до церемонии коронации.

Формой государственного правления в Таиланде является конституционная монархия. Однако королевская семья обладает реальной властью и большим влиянием. В стране действуют строгие законы, которые запрещают критику монархии. При этом большинство тайских подданных относятся с реальным уважением к королю и его семье.

Таиланд Рама Х Маха Вачиралонгкорн

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