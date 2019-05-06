Поиск

Пассажирский "Боинг" выкатился за пределы полосы после посадки в Норильске

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing не удержался на полосе после приземления в аэропорту Норильска и выкатился на грунт, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

Сообщается, что на борту находились больше ста человек. "Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", - заявил источник.

Об инциденте с участием Boeing-737 под бортовым номером 217, совершавшим рейс Красноярск-Норильск, сообщается также на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.

Ранее сообщалось, что из-за сильной метели пятнадцать рейсов оказались задержаны или отменены в аэропорту Норильска, было закрыто движение по дороге в аэропорт. Штормовое предупреждение уже снято.

Норильск

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В СКР рассказали об основных версиях крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

Военная операция России в Сирии

Большинство россиян высказалось за прекращение военной операции РФ в Сирии

Большинство россиян высказалось за прекращение военной операции РФ в Сирии
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии

Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Ъ" рассказал, что на счету разбившегося Superjet был один серьезный сбой

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В "Шереметьево" найдены черные ящики аварийного Superjet

Задержан последний из девяти сбежавших из изолятора в Туве

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');