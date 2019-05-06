Пассажирский "Боинг" выкатился за пределы полосы после посадки в Норильске

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing не удержался на полосе после приземления в аэропорту Норильска и выкатился на грунт, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

Сообщается, что на борту находились больше ста человек. "Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", - заявил источник.

Об инциденте с участием Boeing-737 под бортовым номером 217, совершавшим рейс Красноярск-Норильск, сообщается также на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.

Ранее сообщалось, что из-за сильной метели пятнадцать рейсов оказались задержаны или отменены в аэропорту Норильска, было закрыто движение по дороге в аэропорт. Штормовое предупреждение уже снято.