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В "Шереметьево" найдены черные ящики аварийного Superjet

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" найдены оба черных ящика аварийного Superjet, они в нормальном состоянии, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ходом расследования.

"Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца - речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, расшифровка может занять от двух недель до месяца.

В результате пожара на борту SSJ-100, вечером в воскресенье выполнявшего рейс Москва - Мурманск, погибли более 40 человек. Самолет вернулся в аэропорт "Шереметьево" вскоре после вылета и загорелся во время аварийной посадки.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Superjet Шереметьево

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