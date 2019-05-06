В "Шереметьево" найдены черные ящики аварийного Superjet

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" найдены оба черных ящика аварийного Superjet, они в нормальном состоянии, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ходом расследования.

"Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца - речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, расшифровка может занять от двух недель до месяца.

В результате пожара на борту SSJ-100, вечером в воскресенье выполнявшего рейс Москва - Мурманск, погибли более 40 человек. Самолет вернулся в аэропорт "Шереметьево" вскоре после вылета и загорелся во время аварийной посадки.