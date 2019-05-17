Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Фото: ТАСС, Марина Молдавская

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга и мировой судья участка N2 накануне рассмотрели девять материалов в отношении задержанных участников несанкционированной акции против строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель суда Ольга Тафф.

"Семь материалов рассмотрел районный суд, два - мировой судья", - сказал собеседник агентства.

16 мая сообщалось о восьми арестованных. Им назначено наказание в виде административного ареста на срок от пяти до 15 суток. В Верх-Исетском райсуде уточнили, что девятому задержанному назначено пять суток ареста. Его привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП). Новых материалов в суд пока не поступало.

15 мая был арестован 21 участник протестных акций. Таким образом, общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола.

Однако стройка храма в Екатеринбурге не начнется, пока не будет выполнено поручение президента России Владимира Путина о проведении опроса среди местных жителей по этому вопросу, сообщили "Интерфаксу" в фонде святой Екатерины - организации-инициаторе строительства. В мэрии города сказали, что намерены провести независимый опрос, он начнется в пятницу.