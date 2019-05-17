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Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30
Фото: ТАСС, Марина Молдавская

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга и мировой судья участка N2 накануне рассмотрели девять материалов в отношении задержанных участников несанкционированной акции против строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель суда Ольга Тафф.

"Семь материалов рассмотрел районный суд, два - мировой судья", - сказал собеседник агентства.

16 мая сообщалось о восьми арестованных. Им назначено наказание в виде административного ареста на срок от пяти до 15 суток. В Верх-Исетском райсуде уточнили, что девятому задержанному назначено пять суток ареста. Его привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП). Новых материалов в суд пока не поступало.

15 мая был арестован 21 участник протестных акций. Таким образом, общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола.

Однако стройка храма в Екатеринбурге не начнется, пока не будет выполнено поручение президента России Владимира Путина о проведении опроса среди местных жителей по этому вопросу, сообщили "Интерфаксу" в фонде святой Екатерины - организации-инициаторе строительства. В мэрии города сказали, что намерены провести независимый опрос, он начнется в пятницу.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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