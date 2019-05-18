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Пятеро задержаны на очередной акции против храма в Екатеринбурге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На несанкционированной акции против строительства храма на набережной в центре Екатеринбурга в ночь на субботу были задержаны несколько человек, сообщила агентству "Интерфакc" правозащитница Ольга Иванцева.

"Полиция задержала пятерых", - сказала Иванцева.

Официальными данными о задержанных агентство пока не располагает.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число подвергнутых судом административному аресту из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

Екатеринбург

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