Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем нужен забор на месте будущего храма

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Забор, ограждающий место будущего строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади, убирать не будут, заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Забор будет стоять. У нас с вами цель на сегодня стабилизировать ситуацию (...) Как только мы начинаем убирать забор, в сквер могут прийти сторонники храма", - сказал Высокинский журналистам в пятницу.

Он также сообщил, что в настоящее время власти Екатеринбурга совместно с депутатами городской думы решают вопрос о том, в какой форме пройдет опрос горожан. "Наша цель сделать не быстро, наша цель сделать правильно", - отметил Высокинский.

Президент Владимир Путин в четверг на медиа-форуме ОНФ, отвечая на просьбу одного из участников прокомментировать ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, предложил провести опрос среди местных жителей.

Сразу после этого мэрия Екатеринбурга объявила об опросе, который пообещали провести в пятницу.

16 мая, на четвертый день протестов, глава Екатеринбурга пришел в сквер на Октябрьской площади, где планируется строительство храма, и начал общаться с протестующими. Он предложил выбрать несколько представителей от участников акции и продолжить дискуссию за периметром сквера.

Массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга проходят с понедельника. За три дня десятки человек задержаны, 30 из них арестованы.