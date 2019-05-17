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Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем нужен забор на месте будущего храма

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Забор, ограждающий место будущего строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади, убирать не будут, заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Забор будет стоять. У нас с вами цель на сегодня стабилизировать ситуацию (...) Как только мы начинаем убирать забор, в сквер могут прийти сторонники храма", - сказал Высокинский журналистам в пятницу.

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Он также сообщил, что в настоящее время власти Екатеринбурга совместно с депутатами городской думы решают вопрос о том, в какой форме пройдет опрос горожан. "Наша цель сделать не быстро, наша цель сделать правильно", - отметил Высокинский.

Президент Владимир Путин в четверг на медиа-форуме ОНФ, отвечая на просьбу одного из участников прокомментировать ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, предложил провести опрос среди местных жителей.

Сразу после этого мэрия Екатеринбурга объявила об опросе, который пообещали провести в пятницу.

16 мая, на четвертый день протестов, глава Екатеринбурга пришел в сквер на Октябрьской площади, где планируется строительство храма, и начал общаться с протестующими. Он предложил выбрать несколько представителей от участников акции и продолжить дискуссию за периметром сквера.

Массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга проходят с понедельника. За три дня десятки человек задержаны, 30 из них арестованы.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Александр Высокинский

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