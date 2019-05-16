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Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Акцию устроили противники строительства храма в Екатеринбурге, которые развернули плакат "Извинись за Екб"

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками
Архивное фото
Фото: Александр, Интерпресс/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Двое человек в масках провели в четверг у московской резиденции патриарха Кирилла акцию протеста против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

"Два человека в масках развернули плакат "Извинись за Екб" и бросили дымовые шашки. Их подельники сняли происходящее на видео, после чего все сели в машину и уехали", - рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Акция прошла в Чистом переулке, где находится рабочая резиденция предстоятеля церкви.

По словам пресс-секретаря, сотрудники Московской патриархии написали по этому поводу заявление в полицию.

Ответственность за акцию взяла на себя "Ассоциация народного сопротивления". В размещенном "ВКонтекте" заявлении, говорится, что члены организации уважают чувства верующих всех конфессий, однако считают, "ЗАО "РПЦ" уже не имеет никакого отношения к идеям Христа и стала по факту коммерческой структурой и эдаким аналогом идеологического отдела ЦК КПСС".

Конфликт из-за храма

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные властями протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади, где разбит сквер. За три дня десятки человек были задержаны, в отношении 98 человек составлены 102 протокола. 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.

Президент РФ Владимир Путин в четверг высказался по поводу ситуации в Екатеринбурге на медиа-форуме ОНФ. Он, в частности, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и в этой связи "с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

"Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - сказал Путин.

Позднее стало известно, что администрация Екатеринбурга на фоне протестов намерена провести опрос населения на тему строительства храма.

Тем временем работы на площадке, где планируется возведение храма, продолжаются.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Москва Екатеринбург РПЦ

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