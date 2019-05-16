Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Акцию устроили противники строительства храма в Екатеринбурге, которые развернули плакат "Извинись за Екб"

Архивное фото Фото: Александр, Интерпресс/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Двое человек в масках провели в четверг у московской резиденции патриарха Кирилла акцию протеста против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

"Два человека в масках развернули плакат "Извинись за Екб" и бросили дымовые шашки. Их подельники сняли происходящее на видео, после чего все сели в машину и уехали", - рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Акция прошла в Чистом переулке, где находится рабочая резиденция предстоятеля церкви.

По словам пресс-секретаря, сотрудники Московской патриархии написали по этому поводу заявление в полицию.

Ответственность за акцию взяла на себя "Ассоциация народного сопротивления". В размещенном "ВКонтекте" заявлении, говорится, что члены организации уважают чувства верующих всех конфессий, однако считают, "ЗАО "РПЦ" уже не имеет никакого отношения к идеям Христа и стала по факту коммерческой структурой и эдаким аналогом идеологического отдела ЦК КПСС".

Конфликт из-за храма

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные властями протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади, где разбит сквер. За три дня десятки человек были задержаны, в отношении 98 человек составлены 102 протокола. 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.

Президент РФ Владимир Путин в четверг высказался по поводу ситуации в Екатеринбурге на медиа-форуме ОНФ. Он, в частности, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и в этой связи "с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

"Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - сказал Путин.

Позднее стало известно, что администрация Екатеринбурга на фоне протестов намерена провести опрос населения на тему строительства храма.

Тем временем работы на площадке, где планируется возведение храма, продолжаются.