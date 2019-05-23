Оппозиционной активистке Шевченко дали премию Фонда Бориса Немцова

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей стала ростовская активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко.

"По решению совета Фонда Бориса Немцова лауреатом премии 2019 года за смелость в отстаивании демократических ценностей стала Шевченко", - написал в своем аккаунте в твиттере председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

Он уточнил, что премия будет вручена представителю Шевченко на церемонии 12 июня.

Премия фонда Бориса Немцова за свободу в этом году вручается четвертый раз. Среди номинантов были оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, руководитель карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков, активист Петр Верзилов, арестованный 75-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, заключённый руководитель грозненского "Мемориала" Оюб Титиев.

Голосование проводилось до 30 апреля, затем совет фонда определил победителя.

Дело Анастасии Шевченко

21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.

Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).