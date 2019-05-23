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Германия летом сменит посла в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ФРГ летом сменит посла в РФ, по информации журнала Spiegel, новым послом станет Геза Андреас фон Гейр.

Фон Гейр, пишет издание, считается близким доверенным лицом главы Минобороны Урсулы фон дер Ляйен. Он координировал международные контакты министра во всех ее заграничных поездках.

Кроме того, в 2014 году он был вице-президентом немецкой разведки BND, а затем перешел в Минобороны.

Сообщается, что кандидатуру обсуждают уже давно, но сейчас ее должны согласовать на высоком уровне.

Германия

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