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Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае потушен

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на магистральном газопроводе "Северные районы Тюменской области (СРТО) - Урал" в Пермском крае ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе АО "Газпром трансгаз Чайковский".

АО "Газпром трансгаз Чайковский" является оператором данного газопровода.

По данным компании, разрыв трубы с возгоранием произошел в Лысьвенском районе Пермского края на 1600 км газопровода "СРТО - Урал" в 2:28 по московскому времени. Ближайший населенный пункт от места происшествия - деревня Панинцы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Аварийный участок газопровода с 1566 км по 1617 км отключен, в ближайшее время на участке начнутся восстановительные работы. "Газ пошел по другой нитке, прерывания транспортировки не было. График транспортировки газа соблюдается", - отметил представитель пресс-службы

Ранее Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщал, что разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа произошел в пятницу в 3:45 по московскому времени в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО - Урал. По его данным, по системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 - 1647 километр.

Как отмечают в центре, пострадавших нет, проблем для потребителей также не возникло. Газ транспортируется в прежних объемах за счет загрузки дополнительных мощностей.

Это уже шестая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге газопровода Петровск-Елец, четвертая - в марте на МГ Ямбург - Тула-2, пятое - в Свердловской области на МГ Ямбург-Поволжье, шестое - в конце мая в Пермском крае на СРТО - Урал.

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома" произошло десять аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

"Газпром трансгаз Чайковский" осуществляет транспорт газа по крупнейшим магистральным газопроводам, берущим свое начало с месторождений тюменского региона. Протяженность газотранспортной системы, эксплуатируемой предприятием, составляет вместе с газопроводами-отводами более десяти тысяч километров. Они пересекают территории Пермского края, Удмуртии, Кировской области.

Пермский край

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