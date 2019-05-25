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Более ста человек эвакуировали из горящего жилого дома на юге Москвы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация жилого дома проводилась на юге Москвы в ночь с пятницы на субботу из-за возгорания кровли, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил в субботу столичный главк МЧС.

"24 мая 2019 года в 23 часа 32 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.7. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение на кровле 5-ти этажного жилого дома", - говорится в сообщении на сайте Главного управления (ГУ) МЧС по Москве.

Отмечается, что было эвакуировано 120 жителей. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

"Принятыми мерами в 01:04 возгорание локализовано, а в 01:59 ликвидировано. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Москва Россия

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